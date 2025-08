Motorradfahrerin stirbt bei Unfall nahe Forst

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau mit dem Motorrad von Hambrücken in Richtung Forst unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Ford, gefahren von einem 59-Jährigen, zusammen. Die Verletzungen der Motorradfahrerin waren so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Forst

Die Landstraße 556 ist weiterhin für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen. Polizei und Rettungskräfte waren schnell vor Ort, um Erste Hilfe zu leisten. Trotzdem kam jede Hilfe für die Frau zu spät.

Icon vergrößern Motorradunfall bei Forst am 1. August 2025. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24 Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Motorradunfall bei Forst am 1. August 2025. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

Aufgrund der Sperrung ist mit Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen zu rechnen. Die Verkehrspolizei Karlsruhe leitet die Ermittlungen. Bisher konnten keine weiteren Details zum Unfallverlauf bekannt gegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.