Motorradfahrer verunglückt: Schwerer Sturz auf der B462 in Forbach

Polizeibericht aus Forbach

Motorradfahrer bei Sturz auf der B462 schwer verletzt

Ein 56-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem dramatischen Sturz auf der B462 schwer verletzt. Ein Fahrfehler führte zu dem folgenschweren Unfall in einer gefährlichen Kurve.
Von Redaktion ka-news.de
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Ein 56-Jähriger Motorradfahrer stürzte am Mittwochnachmittag, 6. August, auf der B462 am Ortsausgang von Forbach. Der Fahrer verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Den Beamten zufolge führte ein Fahrfehler zum Unfall. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf 500 Euro.

    Nach Angaben der Polizei verunglückte der Fahrer gegen 15.40 Uhr. Der Unfall passierte ohne Fremdbeteiligung, als der Mann die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

    Sachschaden von etwa 500 Euro

    Die Polizeiinspektion Gaggenau hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Erste Hinweise deuten auf einen Fahrfehler als Ursache hin. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Der Sachschaden am Motorrad wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Verkehr auf der Landstraße war nur kurzzeitig beeinträchtigt.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

