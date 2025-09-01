Logo ka-news.de
Motorradfahrer verliert Kontrolle und stürzt in Gegenverkehr

Polizeibericht aus Eggenstein-Leopoldshafen

Motorradfahrer kracht in Gegenverkehr – Auto mit Kleinkind entkommt knapp

Am Sonntagabend, 1. September kam es auf der Leopoldstraße zu einem Unfall. Ein Motorradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt in den Gegenverkehr. Die entgegenkommende Auto-Fahrerin und ihr Kleinkind blieben unverletzt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Motorrad kracht bei Eggenstein-Leopoldshafen in Gegenverkehr.
    Motorrad kracht bei Eggenstein-Leopoldshafen in Gegenverkehr. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Ein 27-jähriger Motorradfahrer verlor die Kontrolle über seine Harley und stürzte in den Gegenverkehr. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.40 Uhr auf dem Weg von Rheins nach Leopoldshafen. Ursache des Unfalls war offenbar eine Unebenheit der Straße. Ein entgegenkommender VW wich dem Motorrad aus und kam im Grünstreifen zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus.

    Motorrad kracht bei Eggenstein-Leopoldshafen in Gegenverkehr.
    Motorrad kracht bei Eggenstein-Leopoldshafen in Gegenverkehr. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Eggenstein-Leopoldshafen

    Die Pkw-Fahrerin und ihr auf der Rückbank befindliches Kleinkind blieben unverletzt. Die beiden wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Sachschaden des Unfalls ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

