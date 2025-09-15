Motorradfahrer bei Unfall in Rintheim schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

66-Jähriger stürzt vom Motorrad

Am Montagmorgen, 15. September, erlitt ein 66-jähriger Motorradfahrer in Rintheim schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Kraftrad Piaggio gegen 07.35 Uhr auf der Mannheimer Straße in Richtung Hirtenweg unterwegs. Kurz vor der Sulzfelder Straße fuhr ein unbekannter Autofahrer aus einer Parklücke in den Verkehr ein.

Unfallort Mannheimer Straße

Der Autofahrer beachtete den nachfolgenden Verkehr nicht, was den Motorradfahrer zu einer Gefahrenbremsung zwang. Auf der regennassen Fahrbahn stürzte der 66-Jährige und verletzte sich schwer. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Autofahrer, wohl ein schwarzer Kleinwagen, entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Erste Schätzungen beziffern den Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Vorfall nehmen die Beamten telefonisch unter der Nummer 0721/944 840 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.