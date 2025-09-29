Motorradfahrer attackiert Passanten in Karlsruhe und flüchtet mit E-Scooter

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14.30 Uhr in der Lange Straße. Der unbekannte Mann fuhr mit einem blauen Motocross-Motorrad und einem hellblau-rosa Helm. Der 55-jährige Anwohner wollte den Motorradfahrer wegen des fehlenden Kennzeichens ansprechen.

Der Unbekannte hielt kurz am Straßenrand, befand sich jedoch nicht in einem registrierten Fahrzeug. Er stieß den Anwohner weg und schlug ihm ins Gesicht. Der Anwohner erlitt eine Kopfverletzung und stürzte. Der Motorradfahrer nahm den E-Scooter des Opfers und flüchtete. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise. Zeugen sollen sich unter der angegebenen Telefonnummer melden. Der Vorfall wird weiter untersucht. Entsprechende Maßnahmen zur Fahndung nach dem Täter laufen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.