Motorradfahrer bei Unfall in Stutensee schwer verletzt

Die Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag bei Stutensee-Friedrichstal. Eine 72 Jahre alte Fahrerin fuhr mit einem Audi von der Kreisstraße 3579 kommenden auf die Landesstraße 560. Wegen einer gesperrten Strecke wollte sie offenbar verbotswidrig wenden. Dabei übersah sie einen 26-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Stutensee kam. Der Motorradfahrer kollidierte seitlich mit dem Audi und stürzte. Er zog sich dabei schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Rettungseinsatz und Sachschaden

Der verletzte Motorradfahrer wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt 6.000 Euro. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme rund um die gesperrte Strecke umgeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Weitere Details zum Unfallhergang will die Polizei im Laufe der Woche veröffentlichen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.