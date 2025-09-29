Motorradfahrer auf A5 gefährdet Verkehr – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend kam es auf der A5 bei Karlsruhe zu gefährlichen Fahrmanövern durch einen Motorradfahrer. Laut Polizeibericht überholte der dunkel gekleidete Triumph-Fahrer gegen 20.15 Uhr rechtswidrig andere Fahrzeuge und fuhr dabei riskant zwischen Fahrspuren. Die Polizei Karlsruhe konnte den 61-jährigen Fahrer anhand seines Kennzeichens schnell an seinem Wohnort identifizieren.

Zwischenfall auf der A5 zwischen Karlsruhe-Nord und Bruchsal

Der Motorradfahrer wechselte mehrmals ungeordnet von der linken Spur bis zum Standstreifen und umgekehrt. Die Verkehrssicherheit auf der stark frequentierten Autobahn geriet dadurch in Gefahr. Die Beamten leiteten gegen den Fahrer Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ein.

Zeugen der Vorfälle werden aufgerufen, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden. Besonders jene, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, sind wichtige Hinweisgeber. Trotz des Falles bleibt die Autobahn ein zentraler Verkehrsweg in der Region.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.