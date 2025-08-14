Missglücktes Überholmanöver verursacht Unfall auf L560

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochabend auf der Landstraße 560 bei Stutensee. Ein 80-jähriger Seat-Fahrer versuchte, einen vor ihm fahrenden Mini Cooper auf der Höhe von Blankenloch rechts zu überholen. Während des Überholmanövers verlor der Senior die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Stutensee: Unfall auf L560

Der Seat prallte gegen eine Verkehrsinsel, geriet danach über die Gegenfahrbahn und kam im dortigen Grünstreifen zum Stehen. Dabei kollidierte er mit mehreren Leitpfosten und einem Verkehrsschild. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro, der Seat musste abgeschleppt werden.

Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Gegen den 80-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei Karlsruhe übermittelte die Informationen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.