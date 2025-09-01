Messerattacke in Ettlingen: Frau geht auf Unbekannten los

Die Frau ging mit einem Messer auf einen bislang unbekannten Mann los. Zeugen berichteten von mehreren Stichbewegungen in dessen Richtung. Der Mann blieb, ersten Informationen zufolge, unverletzt.

Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei fand die Frau kurz darauf auf der Straße. Sie trug einen Bademantel und hielt ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Mehrere Streifenbeamte forderten die Frau auf, das Messer abzulegen. Sie reagierte nicht. Erst als die Beamten Pfefferspray und ihre Schusswaffen einsetzten, ließ die Frau das Messer fallen.

Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige daraufhin widerstandslos fest. Sie wurde aufgrund eines mutmaßlich psychischen Ausnahmezustands in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizei in Ettlingen sucht noch nach dem unbekannten Geschädigten. Der Hintergrund des Angriffs ist derzeit unklar, eine Beziehungstat wird jedoch nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.