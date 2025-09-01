Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Messerattacke in Ettlingen: 37-Jährige greift Unbekannten an

Polizeibericht aus Ettlingen

Messerattacke in Ettlingen: Frau geht auf Unbekannten los

In Ettlingen kam es in der Nacht auf Sonntag, 31. August, zu einer Messerattacke durch eine 37-Jährige. Nach Angaben der Polizei verständigten Zeugen gegen 00.15 Uhr den Notruf.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Die Frau ging mit einem Messer auf einen bislang unbekannten Mann los. Zeugen berichteten von mehreren Stichbewegungen in dessen Richtung. Der Mann blieb, ersten Informationen zufolge, unverletzt.

    Tatverdächtige festgenommen

    Die Polizei fand die Frau kurz darauf auf der Straße. Sie trug einen Bademantel und hielt ein 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Mehrere Streifenbeamte forderten die Frau auf, das Messer abzulegen. Sie reagierte nicht. Erst als die Beamten Pfefferspray und ihre Schusswaffen einsetzten, ließ die Frau das Messer fallen.

    Die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtige daraufhin widerstandslos fest. Sie wurde aufgrund eines mutmaßlich psychischen Ausnahmezustands in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die Polizei in Ettlingen sucht noch nach dem unbekannten Geschädigten. Der Hintergrund des Angriffs ist derzeit unklar, eine Beziehungstat wird jedoch nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden