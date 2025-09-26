Maskierter Räuber überfällt Bäckerei in Walzbachtal

Räuber erbeutet mehrere hundert Euro

Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt nach einem Raubüberfall im Walzbachtal. Nach Polizeiangaben betrat ein maskierter Mann am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr eine Bäckerei in der Wössinger Straße. Er zwang eine Angestellte, Geld herauszugeben, das er in einen Stoffbeutel packte. Der mutmaßliche Täter könnte bewaffnet gewesen sein, doch Details zur Waffe sind unklar.

Täter flüchtet, Polizei sucht Zeugen

Der Räuber floh in unbekannte Richtung. Er trug eine verspiegelte Brille, eine schwarze Kappe, eine schwarze Weste und ein schwarzes Tuch über dem Mund. Sein Deutsch war akzentfrei. Der Stoffbeutel trug eine schwarze Aufschrift.

Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein, um den Täter zu finden. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.