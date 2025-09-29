Pforzheim: 20-Jähriger zeigt Kindern sein Geschlechtsteil – U-Haft

Mann entblößt sich mehrfach

Gemeinsame Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Pforzheim führten zur Festnahme eines 20-jährigen Mannes aus dem Landkreis Calw. Der Tatverdächtige soll in Bad Herrenalb und Dobel mehrfach sein Geschlechtsteil entblößt haben. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die Vorfälle am 28. Juli 2025. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Calw brachten weitere Tathandlungen in Bayern ans Licht.

Vorfälle in Bad Herrenalb und Dobel

Ein zunächst unbekannter Mann soll in den beiden Orten seine Exhibitionismen vor Kindern gezeigt haben. Der 20-Jährige wurde im Zuge bayerischer Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen. Der Verdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der bayrischen Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft setzen ihre Ermittlungen fort. Die Straftaten lösten regionale Fahndungsmaßnahmen aus. Die Pressemitteilung wurde von der Staatsanwaltschaft Tübingen und der Polizei Pforzheim gemeinsam veröffentlicht.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.