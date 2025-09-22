Mann belästigt Jugendliche in Pforzheim: Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei begegneten die Jugendlichen dem Mann auf der Höhe eines Elektronikmarktes. Er hatte sich entblößt und masturbierte. Daraufhin entfernten sie sich schnell, begegneten dem Mann jedoch etwa 400 Meter weiter erneut. Er war wieder entblößt und masturbierte. Die Jugendlichen flüchteten in ein Fastfood-Restaurant und verständigten von dort die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht gefunden werden.

Personenbeschreibung

Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.