Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Mann belästigt Jugendliche in Pforzheim: Polizei sucht Zeugen

Polizeibericht aus Pforzheim

Mann belästigt Jugendliche in Pforzheim: Polizei sucht Zeugen

Zwei 17-Jährige wurden am Samstagabend, 20. September, gegen 20.15 Uhr von einem Unbekannten in der Karlsruher Straße belästigt. Die Polizei Pforzheim ermittelt im Fall einer exhibitionistischen Handlung.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: ka-Reporter

    Nach Angaben der Polizei begegneten die Jugendlichen dem Mann auf der Höhe eines Elektronikmarktes. Er hatte sich entblößt und masturbierte. Daraufhin entfernten sie sich schnell, begegneten dem Mann jedoch etwa 400 Meter weiter erneut. Er war wieder entblößt und masturbierte. Die Jugendlichen flüchteten in ein Fastfood-Restaurant und verständigten von dort die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nicht gefunden werden.

    Personenbeschreibung

    Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jeanshose.

    Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden