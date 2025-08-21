Luft aus 45 Autoreifen in Karlsruher Weststadt abgelassen

Nach Angaben der Polizei bemerkte man am Donnerstagmorgen die Manipulationen an den Autos. An mindestens einem Reifen der geparkten Fahrzeuge wurde vorsätzlich die Luft abgelassen. Die Vorfälle betreffen mindestens 45 Fahrzeuge.

Wer ist betroffen?

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die Ermittlungen aufgenommen. Fahrzeugbesitzer, die von den Vorfällen betroffen sind, werden aufgefordert, sich beim Ermittlungsdienst zu melden, um weitere Informationen zu teilen.

Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme per E-Mail unter karlsruhe-west.prev.bd@polizei.bwl.de unter der Angabe des Kennzeichens und der vollständigen Personalien.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.