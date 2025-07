Ladendiebstahl eskaliert: Diebes-Duo prügelt sich mit Ladendetektiv - Rucksack voll mit Koks

Seit Montagmorgen, 21. Juli, laufen Ermittlungen gegen einen 40-jährigen Mann und eine 44-jährige Frau. Beide stehen im Verdacht, in einem Discounter in der Wilhelm-Drapp-Straße einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Laut Polizeiangaben steckten die Verdächtigen Waren in den Rucksack des Mannes und verließen das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Täter haben Koks im Gepäck

Ein Ladendetektiv sprach das Duo an, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Polizei entdeckte bei dem Mann während der Ermittlungen mehrere Gramm eines weißen Pulvers. Ein Schnelltest identifizierte die Substanz als Kokain.

Das Kriminalkommissariat Rastatt leitet nun die weiteren Ermittlungen. Die beiden Verdächtigen müssen sich wegen des Diebstahls und weiterer Delikte verantworten. Die Ermittlungen dauern an, um den gesamten Sachverhalt aufzuklären.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.