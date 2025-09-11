Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Körperverletzung auf A5: Lkw-Fahrer streiten und prügeln sich

Polizeibericht aus Achern

Streit unter Lkw-Fahrern auf A5 endet in Körperverletzung

Zwei Lkw-Fahrer geraten am Dienstagabend auf der A5 bei Achern in Streit. Ein 34-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei ermittelt weiter.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    LKW-Fahrer prügeln sich auf A5-Parkplatz

    Am Dienstagabend, 9. September, eskalierte ein Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern auf einem Parkplatz der A5, zwischen Achern und Bühl. Nach Angaben der Polizei rief einer der Beteiligten gegen 22.40 Uhr die Beamten. Der 46-jährige Fahrer hatte den 34-jährigen Kollegen tätlich angegriffen. Die beiden Männer hatten zunächst ihre Fahrzeuge geparkt und waren dann in Streit geraten.

    Widersprüchliche Aussagen

    Die Verletzungen des jüngeren Fahrers wurden nicht ärztlich behandelt, da er dies ablehnte. Die Vernehmungen der beteiligten Fahrer durch die Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Bühl ergaben widersprüchliche Aussagen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen weiter.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden