Streit unter Lkw-Fahrern auf A5 endet in Körperverletzung

LKW-Fahrer prügeln sich auf A5-Parkplatz

Am Dienstagabend, 9. September, eskalierte ein Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern auf einem Parkplatz der A5, zwischen Achern und Bühl. Nach Angaben der Polizei rief einer der Beteiligten gegen 22.40 Uhr die Beamten. Der 46-jährige Fahrer hatte den 34-jährigen Kollegen tätlich angegriffen. Die beiden Männer hatten zunächst ihre Fahrzeuge geparkt und waren dann in Streit geraten.

Widersprüchliche Aussagen

Die Verletzungen des jüngeren Fahrers wurden nicht ärztlich behandelt, da er dies ablehnte. Die Vernehmungen der beteiligten Fahrer durch die Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Bühl ergaben widersprüchliche Aussagen. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung laufen weiter.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.