Verdächtiger nach sexuellen Übergriffen mit Kinderschutz-Maßnahmen gefasst

Am Freitagmorgen wurde ein Mann aus dem Landkreis Calw festgenommen. Nach Angaben der Polizei wird ihm vorgeworfen, in einem Chat mit einem 12-jährigen Kind sexuelle Handlungen gegen Entgelt gefordert zu haben. Seitdem befindet sich der 42-Jährige in Untersuchungshaft.

Ermittlungen in Calw und Karlsruhe

Der Tatverdächtige begann seinen Chat mit dem Mädchen Mitte Juli 2025, wie das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg mitteilt. Er bot dem Kind Entgelt für sexuelle Handlungen an und forderte zudem Nacktbilder. Während der Konversation gab er an, bereits mit einem Mädchen unter 14 Jahren sexuelle Handlungen durchgeführt zu haben.

Nach Bekanntwerden dieser Chat-Inhalte schalteten sich die Kriminalpolizeidirektion Calw und das Cybercrime-Zentrum ein. Ein Haftbefehl und ein Durchsuchungsbeschluss wurden vollstreckt. Beweismittel konnten gesichert werden, deren Analyse dauert an.

Bundesweites Vorgehen gegen Kindesmissbrauch

Aufgrund von Flucht-, Verdunklungs- und Wiederholungsgefahr ist der Tatverdächtige weiterhin in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gehen unter Federführung des Cybercrime-Zentrums und der Polizei weiter.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.