Blaulicht

Katze nahe Pforzheim schwer verletzt: Unbekannter Täter legt Schlingenfalle für Tiere aus

Am Mittwoch, 27. August, geriet eine Katze in der Wimsheimer Straße in eine Schlingfalle und verletzte sich schwer. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei hatte ein bislang unbekannter Täter die Falle aus Metalldraht in der Straße platziert. Das Tier verfing sich mit den Beinen, sodass sich die Schlinge stark zuzog. Ein bisher unbekannter Helfer befreite die Katze rechtzeitig aus der gefährlichen Lage.

    Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041 96930 bei der Polizei zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

