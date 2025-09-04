Katze nahe Pforzheim in Schlingfalle geraten: PETA bietet 500 Euro für Ergreifung des Täters

Aktualisierung: Donnerstag, 4. September

Um den Fall aufzuklären, setzt die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Täter führen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei oder direkt bei Peta unter folgender Nummer zu melden: 0711-8605910.

Montag, 1. September

Nach Angaben der Polizei hatte ein bislang unbekannter Täter die Falle aus Metalldraht in der Straße platziert. Das Tier verfing sich mit den Beinen, sodass sich die Schlinge stark zuzog. Ein bisher unbekannter Helfer befreite die Katze rechtzeitig aus der gefährlichen Lage.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041 96930 bei der Polizei zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.