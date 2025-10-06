Betrunken und ohne Führerschein: Flucht vor der Polizei in Karlsruhe

Nach Angaben der Polizei flüchtete ein 26-jähriger BMW-Fahrer in Karlsruhe vor einer Streife und gefährdete den Straßenverkehr. Der Mann fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und missachtete mehrere rote Ampeln. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr.

Verfolgungsfahrt in Karlsruhe und Durlach

Ein Zeuge meldete den Wagen. Eine Streifenwagenbesatzung sichtete den BMW in der Degenfeldstraße und wollte den Fahrer kontrollieren. Daraufhin beschleunigte der Mann und fuhr mit mehr als 100 km/h über die Durlacher Allee in Richtung Durlach. Der Fahrer hielt in Stupferich in der Kleinsteinbacher Straße an und stieg aus. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach nahmen den 26-Jährigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab etwa 0,7 Promille. Die Polizei stellte zudem fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Die Polizei leitete Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.