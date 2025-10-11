Logo ka-news.de
Karlsruhe: 29-Jähriger will Polizisten Kannabis verkaufen - sein Drogendealer sitzt in U-Haft

Karlsruhe

Karlsruhe: Mann bietet Polizisten Kannabis an, dann sitzt sein mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft

Zivilkräfte nahmen einen 23-Jährigen in Karlsruhe fest. Er soll mit Drogen gehandelt haben. Ermittler sicherten Betäubungsmittel, Bargeld und einen Schlagring.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Der mutmaßlicher Drogendealer (23) sitzt in Untersuchungshaft.
    Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Der mutmaßlicher Drogendealer (23) sitzt in Untersuchungshaft. Foto: dpa, Friso Gentsch (Archivfoto)

    Nach Angaben der Polizei nahmen Einsatzkräfte am Donnerstagabend einen 23-Jährigen vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

    Einsatz und Festnahme in Karlsruhe

    Zivile Einsatzkräfte trafen gegen 16.15 Uhr am Werderplatz einen 29-Jährigen. Der Mann bot Marihuana an und benannte als Quelle einen 23-Jährigen in der Marienstraße. Die Beamten gaben sich zu erkennen und nahmen den 29-Jährigen fest.

    Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an. Ermittler durchsuchten die Räume und nahmen den 23-Jährigen fest. Sie beschlagnahmten Betäubungsmittel, Verpackungsmaterial, mutmaßliches Dealgeld sowie einen Schlagring.

    Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe stellte Haftantrag. Ermittler führten den 23-Jährigen am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vor. Der Haftrichter erließ Haftbefehl. Er ordnete Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizei Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe führen die weiteren Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

