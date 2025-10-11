Karlsruhe: Mann bietet Polizisten Kannabis an, dann sitzt sein mutmaßlicher Dealer in Untersuchungshaft

Nach Angaben der Polizei nahmen Einsatzkräfte am Donnerstagabend einen 23-Jährigen vorläufig fest. Der Mann steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Einsatz und Festnahme in Karlsruhe

Zivile Einsatzkräfte trafen gegen 16.15 Uhr am Werderplatz einen 29-Jährigen. Der Mann bot Marihuana an und benannte als Quelle einen 23-Jährigen in der Marienstraße. Die Beamten gaben sich zu erkennen und nahmen den 29-Jährigen fest.

Die Staatsanwaltschaft ordnete anschließend die Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten an. Ermittler durchsuchten die Räume und nahmen den 23-Jährigen fest. Sie beschlagnahmten Betäubungsmittel, Verpackungsmaterial, mutmaßliches Dealgeld sowie einen Schlagring.

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe stellte Haftantrag. Ermittler führten den 23-Jährigen am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vor. Der Haftrichter erließ Haftbefehl. Er ordnete Untersuchungshaft an. Die Kriminalpolizei Karlsruhe und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe führen die weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.