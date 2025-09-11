Logo ka-news.de
Karlsruhe: 28-Jähriger nach aggressivem Widerstand gegen Polizei in U-Haft

Polizeibericht aus Karlsruhe

Massiver Widerstand nach Hausfriedensbruch: 28-Jähriger verletzt Polizisten und landet in U-Haft

Am Dienstagabend kam es am Prinz-Max-Palais in Karlsruhe zu einem Hausfriedensbruch mit anschließendem Widerstand gegen die Polizei. Ein 28-Jähriger verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Foto: Thomas Riedel

    Polizei will 28-Jährigen kontrollieren

    Nach Angaben der Polizei überstieg der Mann am Dienstag, 9. September, um 21.45 Uhr, einen Zaun am Prinz-Max-Palais. Die Polizei traf ein, um die Identität des Eindringlings zu klären. Mit einem Glas in der Hand ignorierte der 28-Jährige die Anweisungen der Beamten und trat aggressiv auf.

    28-Jähriger in Untersuchungshaft

    Den Polizisten gelang es, das Glas aus der Hand des Mannes zu holen und ihn festzunehmen. Bei der Festnahme leistete er körperlichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizisten leicht am Arm. Anschließend wurde der 28-Jährige vorläufig festgenommen.

    Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe beantragte Haftbefehl, den das Amtsgericht Karlsruhe am Mittwoch erließ. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen laufen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

