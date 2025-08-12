Polizeikontrolle führt zur Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers

Nach Angaben der Polizei kontrollierten Beamte auf der Kaiserstraße einen Mercedes S-Klasse mit zwei 17-jährigen Insassen. Sie entdeckten mehrere Kokain-Beutel. Daraufhin ordnete das Amtsgericht Karlsruhe die Durchsuchung der Wohnungen der beiden Jugendlichen an. Bei der Durchsuchung des Zimmers des Beifahrers in Germersheim stießen die Ermittler auf 78 Gramm Kokain und über 80.000 Euro Bargeld.

Germersheim: Wohnungsdurchsuchung erfolgreich

Der Beifahrer gestand, mit den Drogen zu handeln. Währenddessen blieb die Durchsuchung der Wohnung des Fahrers ohne strafrechtlich relevante Funde. Seit Montagmittag sitzt der mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft, nachdem der Haftrichter Haftbefehl erlassen hatte. Der Fahrer wird sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt weiter.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.