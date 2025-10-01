Rastatt: Drei Löwenkopfkaninchen in Kartons ausgesetzt

Kaninchen-Fund zwischen L77 und L77a

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg ermitteln Beamte des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Eine Jugendliche entdeckte drei ausgesetzte Löwenkopfkaninchen in zwei Umzugskartons. Der Fundort lag an einem Wirtschafts- beziehungsweise Verbindungsweg zwischen der L77 (Wilhelm-Busch-Straße) und der L77a (Westumgehung).

Wer kann Hinweise zu den ausgesetzten Kaninchen geben?

Laut Polizei befanden sich zwei weibliche und ein männliches Tier befanden sich in den Kartons. Einsatzkräfte brachten die Kaninchen in die Obhut eines Tierheims. Ermittler prüfen die Herkunft der Tiere und nehmen neue Hinweise unter der Telefonnummer 07222 761-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.