Zwei Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung bei Kämpfelbach

Zwei Fahrer müssen Führerschein abgeben

870 Fahrzeuge gerieten bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B10 bei Kämpfelbach ins Visier der Polizei Pforzheim. Die Beamten ahndeten 52 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Laut Angaben der Polizei entspricht dies einer Beanstandungsquote von etwa sechs Prozent. Zwei Fahrer übertraten die erlaubten 100 km/h besonders stark und müssen nun mit Konsequenzen rechnen.

Geschwindigkeitskontrollen in Kämpfelbach

Ein Autofahrer wurde mit 146 km/h gemessen, ein zweiter mit 141 km/h. Für beide bedeutet dies einen einmonatigen Verlust ihrer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus müssen sie mit jeweils zwei Punkten in Flensburg und einer Geldstrafe von rund 320 Euro rechnen. Die Polizei hebt hervor, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen häufig zu Unfällen führen und regelmäßige Kontrollen notwendig sind, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Verkehrsbehörden im Enzkreis werden auch zukünftig verstärkt auf die Einhaltung der Tempolimits achten. Die Umsetzung dieser Maßnahmen soll das Unfallrisiko minimieren und einen sicheren Verkehrsfluss auf den Straßen gewährleisten.

