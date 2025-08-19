Hund bei Unfall in Rastatt-Niederbühl vermisst: Polizei sucht Halter

Nach Angaben der Polizei überquerte ein Hund am Montagabend die Murgtalstraße in Rastatt und löste eine Kollision mit einem herannahenden Auto aus. Ein Mazda, gesteuert von einer 63-jährigen Frau, traf das Tier um kurz vor 22 Uhr. Die Fahrerin kam aus Förch und steuerte in Richtung Rastatt, als der Hund auf die Fahrbahn lief. Am Fahrzeug entstand ein Schaden, was auf mögliche Verletzungen des Hundes hindeutet. Weitere Anstrengungen zur Suche nach dem Tier blieben bisher erfolglos.

Wem gehört der Hund?

Nach einer Befragung von Anwohnern und systematischen Durchsuchungen der Umgebung fehlt weiterhin jede Spur des Tieres. Beschrieben wird der Hund als zirka 60 Zentimeter hoch mit hellem, kurzhaarigem Fell. Die Polizei fokussiert sich zudem auf die Suche nach dem Halter des Hundes. Eine Kontaktaufnahme ist unter der Telefonnummer des Polizeireviers Rastatt möglich.

Die Polizei bittet unter der Nummer 07222 761-0 um Hinweise, die zur Identifizierung des Halters beitragen könnten. Der Unfallhergang sorgt für großes Interesse in der Anwohnerschaft, während die Behörden den Fall weiter untersuchen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.