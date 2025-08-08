Karlsruhe: 32-Jähriger nach mutmaßlichem Handy-Raub in Haft

Nach Angaben der Polizei fand der Vorfall am Mittwoch, 6. August, zur Mittagszeit, auf einer Baustelle in der Rüppurrer Straße statt. Der mutmaßliche Täter wurde dabei beobachtet, wie er mehrere Mobiltelefone aus einem Aufenthaltsraum an sich nahm.

Ein 21-jähriger Kollege bemerkte den Diebstahl und stellte den Beschuldigten zur Rede. Dabei entstand eine körperliche Auseinandersetzung, bevor der Verdächtige flüchtete. Er konnte jedoch von der Polizei kurze Zeit später in der Nähe der Baustelle gestellt werden.

Karlsruhe: Tatverdächtiger festgenommen

Die Beamten fanden bei dem Verdächtigen zwei Mobiltelefone und ein Taschenmesser. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Räuber in Gewahrsam und brachte ihn zur Dienststelle. Am darauffolgenden Tag erließ das Amtsgericht Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der 32-Jährige bleibt bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an und sollen Aufschluss über den genauen Tathergang und mögliche weitere Tatbeteiligungen geben.

Polizei und Staatsanwaltschaft setzen weiterhin auf diskrete Ermittlungsarbeit. Ob der Verdächtige in weiteren Fällen in Erscheinung getreten ist, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.