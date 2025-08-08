Logo ka-news.de
Großeinsatz in Pforzheim: Brand in der Nordstadt sorgt für Vollsperrung

Blaulicht

Großeinsatz in Pforzheim - Brand in der Nordstadt

Am Freitagnachmittag, 8. August, kam es in der Hohenzollernstraße zu einem Brand. Wie die Polizei nun mitteilte, handelte es sich um einen Brand auf einem Balkon, welcher sich auf Zimmer im zweiten Obergeschoss ausbreitete. Personen wurden nicht verletzt.
Von Katharina Peifer
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

    Aktualisierung, 16.49 Uhr

    Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde kurz vor 16 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße ein Brand gemeldet. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand gelöscht. Die Brandursache ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

    Zur Schadenshöhe können aktuell keine gesicherten Angaben gemacht werden. Die Hohenzollernstraße musste bis 16.40 Uhr zwischen dem Abschnitt Heinrich-Wieland-Allee und Pfälzerstraße gesperrt werden.

    8. August, 16.15 Uhr

    Die Straße wurde vollständig abgesperrt, und zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

