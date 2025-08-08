Großeinsatz in Pforzheim - Brand in der Nordstadt

Aktualisierung, 16.49 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde kurz vor 16 Uhr bei einem Mehrfamilienhaus in der Hohenzollernstraße ein Brand gemeldet. Bereits nach wenigen Minuten war der Brand gelöscht. Die Brandursache ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zur Schadenshöhe können aktuell keine gesicherten Angaben gemacht werden. Die Hohenzollernstraße musste bis 16.40 Uhr zwischen dem Abschnitt Heinrich-Wieland-Allee und Pfälzerstraße gesperrt werden.

8. August, 16.15 Uhr

Die Straße wurde vollständig abgesperrt, und zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.