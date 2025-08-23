Großeinsatz bei Lagerhallenbrand in Bietigheim

Nach Angaben der Polizei kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Gebäudebrand in Bietigheim. Gegen 0.20 Uhr meldeten Anwohner Flammen, die aus einer Lagerhalle in der Rheinstraße schlugen. Die Einsatzkräfte fanden die Halle beim Eintreffen bereits in Vollbrand vor. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf benachbarte Wohnhäuser übergriff. Die Halle selbst konnte nicht gerettet werden und brannte vollständig aus.

Keine Verletzten, aber 300.000 Euro Schaden

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf 300.000 Euro beziffert. Verletzungen wurden keine gemeldet. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Rastatt übernommen. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls im Einsatz, auch wenn niemand medizinische Hilfe benötigte.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Brandursache aus der Bevölkerung. Der Polizeibericht endet hier, genaue Umstände werden noch untersucht.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

Originaltext:

POL-OG: Bietigheim - In Brand geraten

Bietigheim (ots) - Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Gebäudebrand in Bietigheim. Gegen 00:20 Uhr teilten Anwohner über den Notruf Flammen aus einer Lagerhalle in der Rheinstraße mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich diese bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude zu verhindern. Die Halle war nicht mehr zu retten und brannte aus. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen 300.000 Euro betragen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen die Beamten des Polizeireviers Rastatt. / BME Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/ Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell