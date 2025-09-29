Großbrand in Gengenbach: Leerstehendes Gebäude teilweise eingestürzt

Feuerwehr seit Sonntagmittag im Einsatz

Nach Angaben der Polizei hat ein Feuer am Sonntagmittag, 29. September, in Gengenbach zu einem Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses geführt. Die Feuerwehr Gengenbach, Polizei und Rettungsdienst waren seit etwa 12.40 Uhr im Einsatz. Teile des Gebäudes sind eingestürzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg ermitteln.

Einsatz in der Grünstraße

Trotz des Großaufgebots an Einsatzkräften konnte das Feuer nicht rechtzeitig eingedämmt werden, um den Einsturz einzelner Gebäudeteile zu verhindern. Die Feuerwehr ist noch länger mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Der Vorfall bleibt aus Sicht der Behörden ein dringlicher Ermittlungsfall. Seitens der Polizei wurden routinemäßig Zeugenaussagen gesammelt, um den Hergang näher zu bestimmen.

Die betroffene Firma, zu dem das Gebäude gehört, unterstützte die Einsatzkräfte vor Ort. Ob eventuell vorhandene Alarmanlagen aktiviert wurden, ist derzeit nicht bekannt. Ein externer Brandermittler wird hinzugezogen, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Möglichkeit eines technischen Defekts kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.