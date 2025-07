Große Suchaktion mit Hubschrauber: Vermisstes Kind in Stupferich aufgetaucht

Es ist wohl der Schock aller Eltern, wenn das Kind nicht mehr nach Hause kommt. So geschehen am Dienstag, 22. Juli, in Karlsruhe. Eine 10-Jährige sollte gegen 13 Uhr nach Hause kommen, gegen 16.50 Uhr verständigen die Eltern die Polizei.

Entscheidender Hinweis am Dienstagabend

Vier Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchen nach dem Mädchen und finden sie gegen 21.40 Uhr. „Es gab den Hinweis, dass das Mädchen sich in Stupferich aufhielt“, teilt die Polizei telefonisch gegenüber ka-news mit.

Icon Vergrößern Eine 10-Jährige kehrte am Dienstag, 22. Juli, nicht nach Hause zurück. Die Polizei fand das Kind Stunden später in Karlsruhe-Stupferich. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24 Icon Schließen Schließen Eine 10-Jährige kehrte am Dienstag, 22. Juli, nicht nach Hause zurück. Die Polizei fand das Kind Stunden später in Karlsruhe-Stupferich. Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

Dort konnte die Polizei das Mädchen wohlbehalten antreffen. Warum sich das Kind ausgerechnet da aufhielt, wisse man nicht.