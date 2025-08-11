Verdacht auf Gewaltverbrechen in Kehl: Seniorin tot aufgefunden

Nach Angaben der Polizei wurde eine Seniorin in Kehl am Sonntagnachmittag, 10. August, leblos in ihrem Haus gefunden. Eine Bekannte, die für ein Treffen verabredet war, entdeckte die Frau. Der umgehend alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der älteren Dame feststellen. Erste Erkenntnisse lassen den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen zu.

Ermittlungen in Kehl

Die Polizei hat Beamte des Reviers Kehl sowie Kriminalpolizei und Kriminaltechniker eingeschaltet. Die Ermittlungen umfassen Nachbarschaftsbefragungen und Spurensicherungsmaßnahmen. Zeugen, die im Bereich 'Kronenhof' verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden um Hinweise gebeten.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, nachdem die Seniorin für 15 Uhr mit einer Besucherin verabredet war. Die Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise von Personen, die möglicherweise bereits am Samstag, in der Nacht zum Sonntag oder im Verlauf des Sonntags Verdächtiges beobachtet haben.

Zeugen gesucht

Die Polizei appelliert an Personen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise können telefonisch bei der Kriminalpolizei unter der Nummer 0781 21-2820 gegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.