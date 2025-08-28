Zwei Personen nach Frontalzusammenstoß zwischen Opel und Mercedes-Benz bei Waghäusel leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe kam es am Mittwoch, 27. August, auf der L555 bei Waghäusel zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige Opel-Fahrerin und ihre 12-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Gegen 12.00 Uhr ereignete sich der Unfall, als die Fahrerin beim Abbiegen in die Haslacher Straße einen entgegenkommenden Mercedes-Benz übersah.

Unfallstelle bei Waghäusel

Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 38-Jährige erlitt Verletzungen am Handgelenk, die Beifahrerin zog sich Prellungen zu. Der Mercedes-Fahrer, 79 Jahre alt, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Die Landesstraße war bis etwa 13.55 Uhr gesperrt, was den Verkehr erheblich behinderte. Einsatzkräfte leiteten die notwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten ein. Der Verkehr staute sich zeitweise erheblich in beide Richtungen.

Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Das Polizeirevier Philippsburg ermittelt zur genauen Unfallursache. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise können unter der Telefonnummer 07256 93290 gegeben werden. Ob weitere Maßnahmen folgen, ist bisher unklar.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.