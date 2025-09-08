Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Frontalzusammenstoß auf B 3 bei Ettlingen: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Polizeibericht aus Ettlingen

Drei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß auf B 3 bei Ettlingen

Samstagnachmittag, 6. September, kollidierten zwei Fahrzeuge auf der B 3 bei Ettlingen. Der Unfall führte zu drei Leichtverletzten und einer mehrstündigen Sperrung der Fahrbahn.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

    Nach Angaben der Polizei geriet ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegengesetzten Audi zusammen. Der Mitsubishi-Fahrer war von der Landesstraße 605 Richtung Karlsruher Straße unterwegs. Der Audi wurde von einem 64-Jährigen geführt, dessen Beifahrerin ebenfalls verletzt wurde. Die Unfallursache ist noch unklar.

    Unfallstelle Ettlingen

    Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mitsubishi-Fahrer vermutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Alle drei Verletzten, darunter die 50-jährige Beifahrerin des Audis, wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B 3 war wegen Reinigungsarbeiten für etwa drei Stunden gesperrt.

    Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden