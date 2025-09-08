Drei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß auf B 3 bei Ettlingen

Nach Angaben der Polizei geriet ein 44-jähriger Mitsubishi-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegengesetzten Audi zusammen. Der Mitsubishi-Fahrer war von der Landesstraße 605 Richtung Karlsruher Straße unterwegs. Der Audi wurde von einem 64-Jährigen geführt, dessen Beifahrerin ebenfalls verletzt wurde. Die Unfallursache ist noch unklar.

Unfallstelle Ettlingen

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mitsubishi-Fahrer vermutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Alle drei Verletzten, darunter die 50-jährige Beifahrerin des Audis, wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B 3 war wegen Reinigungsarbeiten für etwa drei Stunden gesperrt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.