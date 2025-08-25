Logo ka-news.de
Frontaler Zusammenstoß bei Karlsbad: Zwei Personen schwer verletzt

Blaulicht

Zwei Autos kollidieren bei Karlsbad: Zwei Personen schwer verletzt

Am Freitag, 22. August, stieß gegen 14 Uhr ein Audi frontal mit einem BMW zusammen. Der Unfall ereignete sich auf der L622. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen.
    Nach Angaben der Polizei fuhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der Landesstraße 622. Beim Linksabbiegen an der Einmündung zur Kreisstraße 3585 übersah er eine entgegenkommende 69-jährige BMW-Fahrerin. Die Fahrzeuge kollidierten frontal. Beide Fahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

    Straße wurde gesperrt

    Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 35.000 Euro. Die Kreuzung der L622 und K3585 war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

