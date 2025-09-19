Fritteuse verursacht Brand in Pforzheimer Restaurant

Nach Angaben der Polizei könnte eine Fritteuse die Brandursache gewesen sein. Zunächst fing die Küche Feuer, das auf den Kamin überging. Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bleichstraße voll gesperrt. Danach konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.