Fritteuse verursacht Brand in Pforzheimer Restaurant

Polizeibericht aus Pforzheim

Fritteuse verursacht Brand in Pforzheimer Restaurant

Am Freitag, 19. September, kam es gegen 11 Uhr zu einem Feuer in einem Restaurant in der Bleichstraße. Das Gebäude musste evakuiert werden.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Symbolbild
    Symbolbild Foto: Marijan Murat/dpa

    Nach Angaben der Polizei könnte eine Fritteuse die Brandursache gewesen sein. Zunächst fing die Küche Feuer, das auf den Kamin überging. Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz. Es wurde niemand verletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bleichstraße voll gesperrt. Danach konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

