Frau setzt Tierabwehrspray im Streit ein: Zehn Passanten in Karlsruhe verletzt

Polizeibericht aus Karlsruhe

Frau verletzt 10 Personen mit Pfefferspray am Ettlinger Tor

Ein Streit in der Karlsruher Innenstadt endete mit Verletzten. Zwei Männer und eine 21-Jährige waren involviert. Die Polizei ermittelt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-tmn

    Am Montagmittag, 11. August, kam es in der Karlsruher Innenstadt zu einem Vorfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 14.20 Uhr zwei Männer im Alter von 23 und 32 Jahren im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Ettlinger Tor in Streit.

    Im Verlauf der Auseinandersetzung setzte die 21-jährige Begleiterin des jüngeren Mannes Tierabwehrspray gegen den älteren Mann ein.

    10 Personen durch Spray verletzt

    Durch das Spray wurden mindestens zehn unbeteiligte Passanten verletzt. Eine Streifenbesatzung nahm die 21-Jährige und ihren Begleiter kurze Zeit später im Untergeschoss eines Einkaufscenters fest.

    Die Frau muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen verantworten. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

