Feuerwehreinsatz in Kandel: Auto auf Vereinsheim-Gelände abgebrannt

Kandel

Brandstiftung in Kandel? Auto geht auf Vereinsheim-Gelände in Flammen auf

Mysteriöser Brand in Kandel: Ein brennendes Auto hat in der Nacht zum Donnerstag das Vereinsheim beschädigt. Was bislang bekannt ist.
Von Verena Müller-Witt
    • |
    • |
    Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel
    Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Feuerwehreinsatz am frühen Donnerstagmorgen

    Am frühen Donnerstagmorgen, 16. Oktober 2025, musste die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Vereinsheim-Gelände in der Jahnstraße ausrücken. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein brennendes Auto fest.

    Durch das Feuer und die entstehende Hitze wurden auch Teile des Vereinsheims beschädigt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen laut Polizei noch nicht vor.

    Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel
    Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    War es Brandstiftung? Polizei bittet um Mithilfe

    Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 bei der Kriminalpolizei Landau zu melden.

    Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel
    Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24
