Brandstiftung in Kandel? Auto geht auf Vereinsheim-Gelände in Flammen auf

Feuerwehreinsatz am frühen Donnerstagmorgen

Am frühen Donnerstagmorgen, 16. Oktober 2025, musste die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Vereinsheim-Gelände in der Jahnstraße ausrücken. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein brennendes Auto fest.

Durch das Feuer und die entstehende Hitze wurden auch Teile des Vereinsheims beschädigt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Angaben zum entstandenen Sachschaden liegen laut Polizei noch nicht vor.

Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

War es Brandstiftung? Polizei bittet um Mithilfe

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 bei der Kriminalpolizei Landau zu melden.

Auto brennt auf dem Vereinsheim-Gelände in Kandel Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24