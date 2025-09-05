Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehr im Großeinsatz: Sattelzug verliert Diesel bei Kronau - Straße stundenlang gesperrt

Polizeibericht aus Karlsruhe

Sattelzug verliert Diesel: K3575 bei Kronau stundenlang gesperrt

Auf der K3575 bei Kronau verlor ein Sattelzug Diesel. Die Straße war für fünf Stunden gesperrt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Ein Sattelzug auf der K3575 bei Kronau verlor am Donnerstagnachmittag, 4. September, gegen 15.20 Uhr, erhebliche Mengen Dieselkraftstoff. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Meldung.

    Ein aufmerksamer Zeuge machte den 56-jährigen Fahrer auf den Treibstoffverlust aufmerksam. Dieser stoppte daraufhin sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle im Gewerbegebiet Heidig. Kraftstoff trat weiterhin aus dem beschädigten Tank aus und verteilte sich auf der Fahrbahn.

    Straße seit Donnerstagabend wieder frei

    Die Feuerwehr Kronau war vor Ort und band den ausgelaufenen Kraftstoff. Zudem pumpten die Einsatzkräfte den Rest des Diesels aus dem Tank ab. Die Kreisstraße musste zwischen dem Badesee Langenbrücken und dem Industriegebiet vollständig gesperrt werden. Nach etwa fünf Stunden konnten die Reinigungsarbeiten abgeschlossen werden und die Straße wurde um 20.10 Uhr wieder freigegeben.

    Nach ersten Erkenntnissen ist die Tankwanne des Sattelzugs bereits beim Umfahren eines Kreisverkehrs in Ubstadt-Weiher beschädigt worden. Der Diesel trat unausweichlich weiter aus, da der Fahrer dies zunächst nicht bemerkte. Daher war auch der Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr und der Bushaltestelle von einer Dieselspur betroffen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden