Sattelzug verliert Diesel: K3575 bei Kronau stundenlang gesperrt

Ein Sattelzug auf der K3575 bei Kronau verlor am Donnerstagnachmittag, 4. September, gegen 15.20 Uhr, erhebliche Mengen Dieselkraftstoff. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Meldung.

Ein aufmerksamer Zeuge machte den 56-jährigen Fahrer auf den Treibstoffverlust aufmerksam. Dieser stoppte daraufhin sein Fahrzeug an einer Bushaltestelle im Gewerbegebiet Heidig. Kraftstoff trat weiterhin aus dem beschädigten Tank aus und verteilte sich auf der Fahrbahn.

Straße seit Donnerstagabend wieder frei

Die Feuerwehr Kronau war vor Ort und band den ausgelaufenen Kraftstoff. Zudem pumpten die Einsatzkräfte den Rest des Diesels aus dem Tank ab. Die Kreisstraße musste zwischen dem Badesee Langenbrücken und dem Industriegebiet vollständig gesperrt werden. Nach etwa fünf Stunden konnten die Reinigungsarbeiten abgeschlossen werden und die Straße wurde um 20.10 Uhr wieder freigegeben.

Nach ersten Erkenntnissen ist die Tankwanne des Sattelzugs bereits beim Umfahren eines Kreisverkehrs in Ubstadt-Weiher beschädigt worden. Der Diesel trat unausweichlich weiter aus, da der Fahrer dies zunächst nicht bemerkte. Daher war auch der Streckenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr und der Bushaltestelle von einer Dieselspur betroffen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.