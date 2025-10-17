Festnahme nach Alkohol und Haftbefehl: Polizei stoppt Transporter in der Siemensallee

Nach Angaben der Polizei stoppte eine Streife am Freitag gegen 0.47 Uhr in der Siemensallee einen Transporter. Die Fahrerin, 36, fuhr alkoholisiert und besaß keine Fahrerlaubnis.

Verkehrskontrolle auf Siemensallee

Weitere Prüfungen ergaben mehrere Ausschreibungen zur Festnahme wegen Betrugsdelikten. Die Beamten nahmen die Frau fest und vollstreckten den Haftbefehl. Gegen die 36-Jährige laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das Polizeirevier Karlsruhe-West führt die weiteren Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.