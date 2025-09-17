Logo ka-news.de
Fahrzeugbrand in Ettlingen: 60.000 Euro Schaden durch brennenden Hyundai

Polizeibericht aus Ettlingen

Hyundai in Ettlingen ausgebrannt: War es Brandstiftung?

Ein brennender Hyundai löste in Ettlingen Oberweier einen größeren Einsatz aus. Mehrere Fahrzeuge sowie eine Photovoltaik-Anlage wurden beschädigt.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    In den frühen Morgenstunden des Montags geriet ein Hyundai auf der Straße Am Haberacker in Ettlingen-Oberweier in Brand. Nach Angaben der Polizei brannte der Pkw vollständig aus. Der Brand beschädigte auch einen benachbarten Pkw-Anhänger sowie die Plane eines Klein-LKWs. Einzelne, brennende Teile der Plane flogen auf das Dach eines nahegelegenen Gebäudes. Dort wurde ein Panel der Photovoltaik-Anlage in Mitleidenschaft gezogen.

    Brandursache noch unklar

    Laut erster Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 60.000 Euro. Die Polizei wurde gegen 03.30 Uhr telefonisch von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Feuerwehrkräfte konnten den Brand löschen und damit eine größere Ausbreitung des Feuers verhindern.

    Die Kriminalpolizei in Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegenwärtig gibt es noch keine Hinweise auf eine mögliche Entstehungsquelle des Feuers. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

