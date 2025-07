Unfall mit Fahrerflucht in Pforzheim: Zwei Kinder verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag, 18. Juli, in der Belfortstraße. Ein 36-jähriger Vater fuhr mit seinem Fahrrad und einem Kinderanhänger die Straße entlang. In dem Anhänger befanden sich seine beiden Kinder.

Ein schwarzer Pkw fuhr aus unbekannter Ursache von hinten auf das Gespann auf. Fahrrad und Anhänger kippten um. Beide Kinder zogen sich leichte Verletzungen zu.

Geschehen in Pforzheim

Der Fahrer des schwarzen Pkw verließ die Unfallstelle, ohne seiner Pflicht nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem flüchtigen Fahrer. Details zum Fahrzeug sind derzeit nicht bekannt. Zeugen des Vorfalls werden dringend gesucht. Sie sollen sich beim Verkehrsdienst Pforzheim melden.

Der Anruf kann unter der Telefonnummer 07231/186 3111 erfolgen. Hinweise sind für die Ermittlungen entscheidend. Die Pressestelle gab ferner keine weiteren Informationen preis. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe, damit der Fall möglichst schnell aufgeklärt werden kann.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.