Karlsruhe: Unfallflucht – Auto erfasst 16-jährigen Radfahrer

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag gegen 16.00 Uhr in der Händelstraße. Ein 16-jähriger Radfahrer fuhr in südliche Richtung und stoppte an einer roten Ampel an der Kreuzung zur Kaiserallee. Ein von hinten herannahendes Auto erfasste das Fahrrad auf dem Radfahrstreifen, der Jugendliche stürzte.

Unfallflucht in Karlsruhe

Der 16-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Eine unbekannte Ersthelferin versorgte ihn vor Ort. Der Fahrer des beteiligten Fahrzeugs fuhr davon. Die Fluchtrichtung ist unklar. Zum Fahrzeug liegen bislang keine Hinweise vor. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Unfallflucht ein. Zeugen sucht das Polizeipräsidium Karlsruhe. Zuständig ist das Polizeirevier Karlsruhe-West.

Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.