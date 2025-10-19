Karlsruhe: Polizei sucht vermissten Zwölfjährigen – Fahndung

Nach Angaben der Polizei wird seit Samstag, 18. Oktober 2025, der zwölfjährige Luca C. aus Karlsruhe vermisst. Er verließ am Vormittag die elterliche Wohnung in der Karlsruher Südstadt. Seitdem fehlt jede Spur.

Fahndung nach dem vermissten Jungen läuft

Die Kriminalpolizei führt Fahndungsmaßnahmen durch. Bisher ergaben sich keine neuen Erkenntnisse. Der Vermisste ist 152 Zentimeter groß und 44 Kilogramm schwer. Er hat braunes Haar mit Seitenscheitel. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er eine schwarze Jogginghose und einen beigen Pullover. Zudem eine schwarze Winterjacke. An den Füßen war er mit olivgrünen KangaROOS-Schuhe bekleidet. Ein Foto stellt die Polizei online bereit. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

Von dem Kind fehlt bereits seit gestern jede Spur. Deswegen bittet die Polizei Karlsruhe, um die Mitthilfe der Bevölkerung.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.