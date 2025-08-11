Leiche in Kehl gefunden: Polizei vermutet Gewaltverbrechen

In Kehl hat die Polizei nach Angaben der Staatsanwaltschaft Offenburg eine Sonderkommission eingerichtet, um den Tod einer 84-jährigen Frau zu untersuchen. Beamte fanden die Leiche am Sonntag im Bereich 'Kronenhof'. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Indizien deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Eine Obduktion soll nähere Einzelheiten liefern.

Ermittlungen in Kehl

Beamte und Kriminaltechniker leiten seither umfassende Ermittlungen ein. Nachbarn werden befragt, Spuren gesichert. Die Polizei sucht nach Zeugen und Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Auch Tage vor dem Fund möchte man Hinweise sammeln. Bürger werden im Stadtgebiet befragt.

Die Ermittler appellieren an mögliche Zeugen, sich zu melden. Auch Spaziergänger und Anwohner könnten wichtige Hinweise geben. Die Staatsanwaltschaft lässt keine Möglichkeit unversucht, den Fall aufzuklären. Unterstützung erhoffen sich die Beamten durch Bürgerhinweise.

Aufklärung durch Zeugenhinweise

Aufgerufen werden auch Personen, die am Samstag oder in der Nacht zum Sonntag Beobachtungen gemacht haben. Die Polizei versteht die Dringlichkeit, da weiterhin unklar ist, wie es zum Tod der Frau kam. Hinweise können telefonisch unter der Nummer 0781/21-2820 abgegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.