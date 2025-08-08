Zwei Wohnungseinbrüche in Karlsruher Stadtteilen gemeldet

Nach Angaben der Polizei verschafften sich Einbrecher am Donnerstagmorgen, 7. August, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Beiertheim-Bulach. Die Täter drangen zwischen 3 Uhr und 7.30 Uhr über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung in der Breite Straße ein. Sie suchten offenbar gezielt nach Wertsachen und entwendeten einen Geldbeutel mit Bargeld sowie verschiedenen Karten.

Einbrüche in Karlsruhe-Oberreut

In einem weiteren Fall in Oberreut drangen Unbekannte zwischen Donnerstag, 12.50 Uhr und Freitag, 00.40 Uhr in ein Mehrparteienhaus in der Gustav-Schulenburg-Straße ein. Den Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss verschafften sie sich, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar.

Der entstandene Schaden kann bislang in beiden Fällen nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Karlsruhe unter der 0721 666-5555 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.