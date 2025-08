Einbruchsserie in Karlsruher Mehrfamilienhäuser am Wochenende

Nach Angaben der Polizei kam es am vergangenen Freitag zu drei Einbrüchen in Mehrfamilienhäusern in Karlsruhe. In der Mathystraße drangen die Täter zwischen 08.30 Uhr und 16.40 Uhr in eine Wohnung im vierten Obergeschoss ein.

Hierbei hebelten sie die Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck, Parfüm und Bargeld. Weitere Einbrüche ereigneten sich in der Ritterstraße. Zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr nutzten Einbrecher ein gekipptes Fenster, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen.

Ermittlungen in der Ritterstraße

In einem weiteren Fall am selben Tag verschafften sich Täter zwischen 09.15 Uhr und 19.30 Uhr Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ritterstraße. Dabei wurden verschlossene Zimmertüren gewaltsam geöffnet und die Inneneinrichtung durchwühlt. Der entstandene Diebstahlschaden wird derzeit ermittelt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe gebeten, sich zu melden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Einbrüchen wird geprüft. Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/ 666 55 55 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.