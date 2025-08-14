Einbruch in Wohnhaus in Stutensee: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einem Wohnhaus in Stutensee-Staffort zu einem Einbruch. Die Täter drangen laut Polizei Karlsruhe zwischen 22.00 Uhr und 08.15 Uhr über eine Balkontür in das erste Obergeschoss eines Hauses in der Mörikestraße ein. Im Erdgeschoss durchsuchten sie sämtliche Räume.

Einbruch in Stutensee

Ob die Einbrecher bei ihrer Suche nach Wertsachen fündig wurden, ist derzeit unklar. Die ermittelnden Beamten können auch noch keinen Schadensbetrag benennen. Die Polizei Karlsruhe sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die zuständigen Stellen zu wenden. Der Kontakt zur Polizei ist unter der Telefonnummer 0721 666-5555 möglich.

Weitere Ermittlungen laufen

Das Polizeipräsidium Karlsruhe ist weiterhin um Aufklärung des Falles bemüht. Bis zur vollständigen Klärung des Sachverhalts bleibt der Ausgang der Ermittlungen offen. Die Polizei setzt dabei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen können unter 0721 666-5555 Kontakt mit der Polizei aufnehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.