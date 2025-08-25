Logo ka-news.de
Einbruch in Karlsruher Waldstadt: Täter sind auf der Flucht

Blaulicht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20. August, um 19 Uhr und Freitag, 22. August, um 19.15 Uhr brachen bisher Unbekannte in ein Haus in der Straße „Im Eichbäumle“ ein. Die Ermittlungen zum Diebstahl- und Sachschaden laufen derzeit.
Von Redaktion ka-news.de
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Laut der Polizei verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Der genaue Umfang des Diebstahls- sowie Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 bei der Polizei zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

