Einbruch in Karlsruher Waldstadt: Täter sind auf der Flucht

Laut der Polizei verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Der genaue Umfang des Diebstahls- sowie Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666 5555 bei der Polizei zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.