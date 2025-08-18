Einbruch in Kirche: 39-Jähriger in Karlsruhe vorläufig festgenommen

Nach Angaben der Polizei stieg der Dieb um 05.15 Uhr in das Kirchengebäude in der Karlsruher Nordweststadt ein. Dort entwendete er mehrere Laptops, Tablets und weiteres hochwertiges Diebesgut. Ein Verantwortlicher der Gemeinde beobachtete die Tat über eine in der Kirche installierte Überwachungskamera. Daraufhin alarmierte dieser sofort die Polizei.

Festnahme in der Nordweststadt

Streifenbesatzungen trafen unmittelbar am Tatort ein. Der Verdächtige wurde noch im Inneren der Kirche vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe bestätigte, dass der 39-Jährige noch am Mittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Rechtzeitig eingeleitete Maßnahmen führten zur schnellen Festnahme des Täters. Die Ermittlungen sollen klären, ob weitere Personen beteiligt waren oder es Verbindungen zu ähnlichen Vorfällen gibt. An der Kirche wurden keine weiteren Beschädigungen festgestellt. Die gestohlenen Gegenstände wurden sichergestellt und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.