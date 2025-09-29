Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Einbruch in Karlsruhe: Unbekannte stehlen Schmuck aus Wohnung in Oststadt

Polizeibericht aus Karlsruhe

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Karlsruhe: Täter flüchten unerkannt

Unbekannte drangen am Samstagabend, 27. September, in eine Wohnung in der Oststadt ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Symbolbild
    Symbolbild Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

    Laut Polizei verschafften sich die Täter zwischen 17.30 und 22.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Striederstraße. Sie entwendeten Schmuck, darunter eine Armbanduhr, und konnten unerkannt entkommen.

    Straftat in der Striederstraße

    Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür im Hochparterre auf. Der Wert des gestohlenen Schmucks ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Einbruch laufen. Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Karlsruhe gegeben werden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden