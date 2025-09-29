Einbruch in Mehrfamilienhaus in Karlsruhe: Täter flüchten unerkannt

Laut Polizei verschafften sich die Täter zwischen 17.30 und 22.30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Striederstraße. Sie entwendeten Schmuck, darunter eine Armbanduhr, und konnten unerkannt entkommen.

Straftat in der Striederstraße

Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür im Hochparterre auf. Der Wert des gestohlenen Schmucks ist noch unklar. Die Ermittlungen zum Einbruch laufen. Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Karlsruhe gegeben werden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.